PATTAYA: Am 5. und 6. November 2021 erfolgt der Startschuss zum „Pattaya Music Festival“, das dieses Jahr an jedem November-Wochenende – jeweils am Freitag und Samstag – an verschiedenen Standorten der Stadt ausgerichtet werden soll.

Den Festivalauftakt wird Thailands wohl bekannteste Rockband Carabao bestreiten – unterstützt von vielen weiteren Stars und Sternchen der thailändischen Musikszene, u.a. Polycat, Nont Tanont und Urboy TJ.



Die Stadtverwaltung will mit der Großveranstaltung sowohl inländische als ausländische Besucher willkommen heißen und die brachliegende Tourismusbranche unterstützen.



Der Festivalauftakt erfolgt auf drei Bühnen an der Beach Road – Höhe Nord-Pattaya, Pattaya Klang und Süd-Pattaya. Eintritt frei. Öffnungszeiten von 17.00 bis 23.00 Uhr.