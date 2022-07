PATTAYA: Nach längerer Festivalpause aufgrund des Omikron-Ausbruchs in Thailand und der Bürgermeisterwahlen veranstaltet die Stadtverwaltung Pattaya mit dem „Pattaya Music Festival 2022“ im August wieder eine Großveranstaltung, die insbesondere den Inlandstourismus ankurbeln dürfte.

Das Musikfestival wird auch diesmal wieder an vier Wochenenden an verschiedenen Standorten in der Stadt veranstaltet – umsonst und draußen:

Freitag, 5. August & Samstag, 6. August 2022 @ Pattaya Beach . Das Festival erstreckt sich über die Beach Road mit drei Bühnenbereichen in Höhe Dusit-Kurve, Höhe Pattaya Soi 5–6 und Höhe Pattaya Klang.

. Das Festival erstreckt sich über die Beach Road mit drei Bühnenbereichen in Höhe Dusit-Kurve, Höhe Pattaya Soi 5–6 und Höhe Pattaya Klang. Freitag, 12. August & Samstag, 13. August 2022 @ Jomtien Beach . Das Festival umfasst eine Bühne auf dem Mehrzwecksportfeld am Jomtien Beach.

. Das Festival umfasst eine Bühne auf dem Mehrzwecksportfeld am Jomtien Beach. Freitag, 19. August & Samstag, 20. August 2022 @ Pattaya Klang . Das Festival umfasst eine Bühne an der Pattaya-Klang-Abzweigung auf der Beach Road.

. Das Festival umfasst eine Bühne an der Pattaya-Klang-Abzweigung auf der Beach Road. Freitag, 26. August & Samstag, 27. August 2022 @ Pattaya Klang. Das Festival umfasst eine Bühne an der Pattaya-Klang-Abzweigung auf der Beach Road.

Weitere Details über das genaue Festivalprogramm werden später bekanntgegeben.