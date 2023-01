PATTAYA: Mit der Rückkehr des internationalen Tourismus in Thailand will sich auch das diesjährige „Pattaya Music Festival“ breitgefächerter als in den letzten Jahren präsentieren.

So kündigte Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet an, dass sich viele Netizen ein vielfältigeres musikalisches Programm wünschten. Insbesondere Ausländer kritisierten, dass das Festival wenig für Besucher bieten würde, die sich nicht für thailändische Musik oder Bands interessieren, während viele Einheimische wiederum den Wunsch nach mehr traditioneller Musik wie Mor Lam äußerten, so Khun Poramet.

In den letzten Jahren bestand das Programm des Musikfestivals hauptsächlich aus moderner thailändischer Rock-, Hip-Hop- und Popmusik.

Lesen Sie auch: Musikfestival an jedem März-Wochenende

Dieses Jahr, so der Bürgermeister, werden die Festivalorganisatoren deshalb eine Vielfalt an Musik für fast alle Geschmäcker anbieten, wie z. B. EDM, 90er-Jahre-Musik, Mor Lam, traditionelle thailändische Musik sowie englischsprachige Bands und Künstler. Natürlich wird es auch wieder moderne thailändische Pop-, Rock- und Hip-Hop-Musik geben, versicherte er.

Neben dem „Pattaya International Fireworks Festival“ ist das „Pattaya Music Festival“ die erfolgreichste Großveranstaltung der Stadt Pattaya, die erfahrungsgemäß Zehntausende von Besuchern anzieht, vor allem aus dem Großraum Bangkok.

Das Pattaya Music Festival 2023 findet an jedem Freitag und Samstag im März statt.