PATTAYA: Auch in diesem Jahr richtet die Stadt Pattaya in Zusammenarbeit mit der Tourism Authority of Thailand (TAT) das „Thailand Cultural Festival“ am Strand von Pattaya aus.

Ein ganzes Wochenende lang, von Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni, werden auf Höhe der Einmündung in die Pattaya Klang Road Konzerte mit den bekanntesten Stars der thailändischen Pop- und Volksmusik veranstaltet. Unter anderem live auf der Bühne stehen Tata Young, New-Jew, Mild, The Rube, Apiwat Ueathavornsuk, Bangkok Paradise Molam und viele mehr!

Auch wenn die Tourismusbehörde zu den Veranstaltern zählt, dürfte das musikalische Programm wohl kaum ausländische Besucher für einen Aufenthalt nach Pattaya locken. Soll es wahrscheinlich auch gar nicht. Das nämlich lässt sich auch aus der Werbung für das Festival erahnen, die ausschließlich in thailändischer Sprache erfolgt. Wie auch bereits das „Pattaya International Music Festival“, das in diesem Jahr am Freitag, 14. und Samstag, 15. Juni ausgerichtet wird, spricht das musikalische Angebot fast ausschließlich thailändische Wochenendurlauber aus dem nahen Bangkok an sowie natürlich die einheimische Jugend. Dennoch kann man auch als Farang durchaus mal vorbeischauen und mitfeiern, schließlich ist der Eintritt frei und gute Stimmung gewiss!