Ausgelassene Stimmung vor der Hauptbühne an der Dusit-Kurve am Strand von Nord-Pattaya. Foto: Jahner

PATTAYA: Das Pattaya Music Festival 2023 meldete sich am Freitag mit einem gelungenen Auftakt zurück und verwandelte die Beach Road auf dem Abschnitt vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis zur Einmündung der Pattaya Klang Road in die Beach Road in eine verkehrsfreie Party- und Marktmeile.

Zehntausende Menschen strömten bereits in den frühen Nachmittagsstunden an den Strand von Pattaya und erfreuten sich an einem breitgefächerten Unterhaltungsprogramm und nutzten die Zeit vor den Konzerten, um sich mit Street-Food und Getränken einzudecken und sich am Strand den besten Liegestuhl-Platz zum Verfolgen des musikalischen Bühnenprogramms zu sichern.

Die thailändische Band Tattoo Colour gehörte am Freitag zu den Publikumsmagneten. Foto: Jahner

Rock- und Pop-Musik der angesagtesten thailändischen Bands gab es zum Festivalauftakt auf drei Bühnen – an der Dusit-Kurve und auf Höhe zur Soi 6 am Strand von Pattaya sowie in Pattaya Klang.

Die Besucher hatten viele Möglichkeiten, sich den Abend zu versüßen... Foto: Jahner

Lebhaftes Treiben auf der breitgefächerten Marktmeile. Foto: Jahner

Zu den Headlinern und Publikumslieblingen am Freitag gehörte ohne Frage die thailändische Indie-Rock-Band Body Slam, deren Auftritt von zehntausenden Fans sehnsüchtig entgegengefiebert wurde. Dass Sänger Dim (Harin Suthamjarus) jedoch lediglich eine Playback-Show ablieferte, schien die Fans nicht zu stören, wahrscheinlich haben es die meisten noch nicht einmal bemerkt.

Vor der Hauptbühne in Nord-Pattaya wurden kostenlose Schwarzlicht-Tattoos angeboten, natürlich nur mit abwaschbarer Farbe! Foto: Jahner

Über volle Kassen freuten sich die Liegestuhlvermieter am Strand, deren Sitzmobiliar fast komplett besetzt war – zu einem Preis von 100 Baht pro Liegestuhl. Leider zeigte sich auch wieder die altbewährte Praxis, dass Ausländern insbesondere bei den Getränkepreisen mehr berechnet wurde als der einheimischen Bevölkerung. Doch wer damit leben kann, erfreute sich an der ausgelassenen Festivalatmosphäre uter dem nächtlichen Himmel direkt auf dem Strand.

Zwischen den großen Bühnen erfreuten mehrere Mini-Konzerte die Besucher. Foto: Jahner

Am heutigen Samstag erfolgt der zweite Teil des ersten Musikfestival-Wochenendes. Zu den heutigen Headlinern gehören u.a. Nuvo, Scrubb, Stamp, Klear und Joeyboy.

Auf der Marktmeile wurde Street-Food in allen Facetten angeboten. Foto: Jahner

Ein Kebab verkaufender Predator zog die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Foto: Jahner

Der Eintritt ist frei, die Beach Road vom Delfin-Kreisverkehr bis nach Pattaya Klang für den Verkehr komplett gesperrt. Die Konzerte auf den drei Bühnen beginnen auch heute wieder um 19.00 Uhr.

Auch am Samstag ist die Beach Road vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis nach Pattaya Klang komplett für den Verkehr gesperrt. Foto: Central Pattaya