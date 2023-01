PATTAYA: Am Mittwoch hat Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet auf seiner Facebookseite den Termin für das diesjährige Musikfestival in der Touristenmetropole bekanntgegeben.

Das Pattaya International Music Festival 2023 wird an jedem Freitag und Samstag im März am Pattaya Beach stattfinden. Weitere Einzelheiten sollen laut dem Bürgermeister an späterer Stelle bekanntgegeben werden.