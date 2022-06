Foto: Tourism Authority Of Thailand

KRABI: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) veranstaltet am kommenden Wochenende (24. bis 26. Juni 2022) das „Rock On The Beach Music Festival“ im Port Takola Yacht Marina & Boatyard Krabi.

Nach dem erfolgreichen Festivalauftakt in Phuket am zurückliegenden Wochenende soll es nun auch in Krabi den Tourismus ankurbeln und lokalen Händlern Einnahmen generieren.

Live auf der Bühne stehen einige der populärsten thailändischen Stars und Bands, u.a. Ben Chalathit, ETC und Twopee Southside.

Das Musikfestival ist Teil der Kampagne „Thailand Festival Experience“ zur „Soft Power“-Förderung Thailands und erfolgt im Einklang mit den Seuchenschutzregeln des Gesundheitsministeriums. Festivalgänger müssen ihre Impfbescheinigung oder ein negatives ATK-Testergebnis vorlegen, das nicht älter ist als 72 Stunden.

Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das TAT-Büro in Krabi unter der Rufnummer 075-622.163.

Rock On The Beach Music Festival @ Port Takola Yacht Marina & Boatyard Krabi (Karte), Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juni 2022 von 15.00 bis 22.00 Uhr.