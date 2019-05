WIEN (dpa) - Musiker Andreas Gabalier sieht in Arnold Schwarzenegger ein großes Vorbild. «Arnolds Vision «If you can dream it, be it» hat mich schon immer inspiriert», sagte Gabalier der österreichischen «Kronen-Zeitung» (Freitag).



Die beiden Männer aus der Steiermark haben gemeinsam einen Song aufgenommen, der am Freitag veröffentlicht wurde. «Bei unseren vielen Treffs in Kitzbühel haben wir dann konkrete Pläne geschmiedet, und irgendwann standen wir dann gemeinsam im Tonstudio in Los Angeles», sagte Gabalier der Zeitung.

Der 34-Jährige besingt darin die Karriere Schwarzeneggers, der Ex-Gouverneur von Kalifornien und frühere Action-Filmstar liefert einige Passagen Sprechgesang zu. «Er war so begeistert, wie ihn die Leute, die ihn ständig begleiten, noch nie gesehen haben», sagte Gabalier über Schwarzenegger und die Aufnahmen, die laut der Zeitung zwei Tage gedauert haben.