GRAZ: Der österreichische Musiker Andreas Gabalier (35) hat sich von den tiefgreifenden Veränderungen des Alltags durch die Corona-Krise zu einem neuen Lied inspirieren lassen.

«Der Song heißt «Neuer Wind» und beschäftigt sich mit den letzten drei Wochen, die mich auch selbst sehr belastet haben, beschäftigt haben», erklärte Gabalier am Freitag im Interview mit dem ORF-Radiosender «Ö3». Er habe versucht, sämtliche Inspirationen, die ihm durch «den Sport in der Natur, über die Nachbarsgärten und auch das Leben, das ja jetzt total still steht» gekommen seien, zu Papier zu bringen.

Entstanden sei das neue Lied in kürzester Zeit dann am Klavier im heimischen Wohnzimmer in Graz. Gabalier gibt sich darin sehr nachdenklich, wenn er etwa singt: «Wenn der Wind, der uns antreibt, auf einmal von ganz woanders her weht. Wenn die Welt, die man kennt, sich von heute auf morgen langsamer dreht. Dann stell ich mir die Frage, was brauche ich von all dem, was ich noch nicht habe.»