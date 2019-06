WIEN (dpa) - Der für das Festspielhaus Baden-Baden bekannte Architekt Wilhelm Holzbauer ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der österreichische Musikbau-Spezialist verstarb am Samstag, wie seine Witwe Mari Izumi-Holzbauer der Nachrichtenagentur APA bestätigte.

Der für seine pragmatische Arbeitsweise bekannte Planer wurde 1930 in Salzburg geboren, wo er für die Salzburger Festspiele das 2006 eröffnete «Haus für Mozart» gestaltete. Bereits in den achtziger Jahren entstand Het Muziektheater in Amsterdam, am Ufer der Amstel.

In Deutschland realisierte Holzbauer unter anderem das Projekt in Baden-Baden. Dafür integrierte er eine große Halle mit mehr als 2 500 Sitzen in einen stillgelegten Bahnhof aus der Belle Epoque.

Holzbauer lehrte auch von 1977 bis 1998 als Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Erst voriges Jahr ging der viel beschäftigte Architekt in den Ruhestand.