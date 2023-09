Am Freitag marschieren in den Nachmittagsstunden die besten Jugenorchester des Landes über die Pattaya Beach Road. Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา|||foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

PATTAYA: Nicht vergessen! Am Freitag (15. September 2023) findet auf der Pattaya Beach Road in den Nachmittagsstunden ein großer Umzug mit den besten Jugendorchestern Thailands im Rahmen des musikalischen Wettbewerbs „Music on the Beach“ statt.

Während musikbegeisterte Zuschauer herzlich eingeladen sind, am Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr den musikalischen Umzug der besten einheimischen Jugendorchester vom Amari Hotel bis nach Pattaya Klang über die Pattaya Beach Road zu verfolgen, werden die Verkehrsteilnehmer aufgerufen, während der Umzugszeit die Pattaya Beach Road vom Kreisverkehr in Naklua bis nach Pattaya Klang zu meiden.

Gut gelandet! An dem Jugendorchester-Wettkampf am Pattaya Beach nehmen Marching Bands aus dem ganzen Land teil. Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

Bereits am Freitag wurde fleißig am Strand in Pattaya Klang geprobt. Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา





An dem Umzug nehmen die besten Jugendspielmannzüge und -orchester Thailands teil:

Lampang Kalyani, Lampang Satri Prasertsin, Trat Chiang Khong Witthayakhom, Chiang Rai Ban Khlong Mue Sai, ChonburiBenjamathep Uthit, Phetchaburi Assumption Lampang Chiang Kham Witthayakhom, Phayao H. K. Vigor Marching Band Wang Nuea Witthaya, Lampang Sarasit Phitthayalai, Ratchaburi Phothisamphan, Pattaya

Am Samstag wird das Festival von 14.30 bis 20.00 Uhr am Strand in Pattaya Klang fortgesetzt.

Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

Die Besucher dürfen sich auf ein unterhaltsames musikalisches Programm talentierter Nachwuchsmusiker am Strand freuen.