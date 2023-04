Von: Björn Jahner | 29.04.23

BANGKOK: Das Museum Siam in Bangkok veranstaltet am Sonntag (30. April 2023) wieder ihre beliebte Museumsnacht, dieses Mal unter dem Motto „Swing Night at the Museum“.

Die Veranstaltung findet von 18.00 bis 20.30 Uhr statt. Die Besucher können zu den heißen Swing-Rhythmen des „Stumbling Swingout“ und des „Jelly Roll Dance Club“ die Nacht durchtanzen und sich von der Musik mitreißen lassen.

Diese kostenlose Veranstaltung steht allen offen, Expats, Touristen und Einheimischen. Und es sind keine Swing-Tanz-Erfahrungen erforderlich.

Wer sich jetzt online anmeldet, ein digitales Geschenk der beliebten „ Amazing Thailand NFTs Season 2“!

Museum Siam, 4 Sanam Chai Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200 (Karte).