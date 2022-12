Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK/MUSCAT: SalamAir, eine in Oman ansässige Fluggesellschaft, verbindet neu dreimal wöchentlich Muscat und Bangkok mit einem Direktflug, ihrem zweiten thailändischen Ziel nach Phuket.

Nach Angaben der Fluggesellschaft werden die Hinflüge von Muscat nach Bangkok sonntags, dienstags und freitags durchgeführt, die Rückflüge von Bangkok nach Muscat montags, mittwochs und samstags.

Chaiwat Tamthai, Direktor des Dubai-Büros der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), sagte gegenüber der Presse, dass die neue Muscat–Bangkok-Route von SalamAir die TAT-Pläne über die Erhöhung der omanischen Touristenzahlen in Thailand unterstützt.



Zusammen mit den bereits bestehenden Flügen zwischen Muscat und Phuket wird sie eine erweiterte Sitzplatzkapazität und flexible Routenoptionen für omanische Reisende in das Königreich bieten.

SalamAir hatte die Strecke Muscat-Phuket bereits im Dezember 2019 aufgenommen. Die TAT arbeitet seit der Vorpandemie-Saison 2019/2020 eng mit der Fluggesellschaft zusammen, um Thailand als bevorzugtes Reiseziel auf dem omanischen Markt zu fördern.

Die Zusammenarbeit zwischen der TAT und SalamAir umfasste eine Einführungsreise nach Phuket für Reisebüros aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Januar 2020 und zuletzt eine gemeinsame Marketingaktion, die vom 1. November 2022 bis zum 15. Dezember 2022 lief und Thailand in den Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates bewarb.

SalamAir, eine 2016 gegründete Low-Cost-Airline, fliegt von ihrer Basis in Muscat mehr als 30 Ziele weltweit an, darunter Bangkok und Phuket in Thailand. Die Flotte besteht aus Flugzeugen vom Typ Airbus A320neo und A321neo mit 180 und 212 Sitzen.