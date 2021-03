Munition auf dem Weg nach Myanmar abgefangen

Von: Redaktion DER FARANG | 31.03.21

CHIANG RAI: Etwa 6.000 Schuss Munition für ein M16-Sturmgewehr und 52 K75-Antipersonen-Granaten wurden in vier Paketen bei einem Kurierdienstunternehmen im Bezirk Mae Sai der Provinz Chiang Rai sichergestellt. Sie waren als Lieferung zur Stadt Tachileik in Myanmar gekennzeichnet.

Mitarbeiter der Firma hatten die Polizei alarmiert, weil die vier Kisten ungewöhnlich schwer waren. Im Inneren fanden Beamte Munition und Sprengstoff, die in Zeitungspapier eingewickelt waren. Alle Kisten wurden von der gleichen Person mit der gleichen Handynummer in der Provinz Chonburi verschickt, während der Empfänger in der Stadt Tachileik an der Grenze zu Thailand leben sollte.

Die Beamten spürten die Personen auf, die die Kartons bei der Firma aufgegeben hatten und verhafteten einen 30 Jahre alten Mann aus Mae Sai und den Fahrer des Lieferwagens, der die Kisten transportiert hatte. Beide gaben an, dass sie von einer anderen Person angeheuert wurden, um die Pakete abzuliefern und dass sie nichts von dem Inhalt der Kisten wussten. Die Beamten wollen jetzt sowohl den Absender als auch den Empfänger ausfindig machen, während die beiden verhafteten Männer wegen des Besitzes von nicht registrierter Munition und Sprengstoff angeklagt wurden.