Von: Björn Jahner | 28.02.21

HUA HIN: Die British Chamber of Commerce (BCCT) veranstaltet am Freitag, 5. März von 18.00 bis 21.00 Uhr zusammen mit den weiteren in Thailand agierenden ausländischen Handelskammern (AustCham, BeLuThai, CanCham, FTCC, GTCC, NTCC und STCC) die Networking-Veranstaltung „Multi-Chamber Networking in Hua Hin“.

Die Veranstaltung ist der perfekte Anlass, sein berufliches Netzwerk zu pflegen oder zu erweitern. Teilnahmepreis: 700 Baht für Kammermitglieder, 1.200 Baht für Gäste. Im Preis inklusive sind Speisen sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke (Bier und Wein). Für die Teilnahme wird eine Anmeldung per E-Mail vorausgesetzt.

Das Networking-Event findet im Anantara Hua Hin Resort & Spa, 43/1 Petchkasem Road statt. Standort auf Google Maps. Mehr erfahren Sie hier.