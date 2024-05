Mütter von vermissten Menschen fordern Aufklärung

Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.24

MEXIKO-STADT: Die Mexikaner feiern den Muttertag am 10. Mai. Für die Angehörigen der Verschwundenen ist es ein trauriger Tag. Sie demonstrieren für Gerechtigkeit.

Am mexikanischen Muttertag haben Tausende Angehörige von verschwundenen Menschen bei Kundgebungen in Mexiko-Stadt und anderen Städten gegen die schleppenden Ermittlungen zum Schicksal der Vermissten protestiert. «Wir erwarten Wahrheit, Gerechtigkeit und dass die Behörden ihre Arbeit tun», sagte die Aktivistin Araceli Rodríguez am Freitag dem Radiosender W Radio.

Nach offiziellen Angaben gelten in Mexiko rund 100.000 Menschen als verschwunden. Die meisten Fälle wurden ab 2006 verzeichnet, als die Gewalt der Drogenkartelle und anderer Verbrechersyndikate in dem lateinamerikanischen Land zu eskalieren begann. Viele der Vermissten sind vermutlich tot. Gruppen von Müttern suchen seit Jahren auf eigene Faust in Massengräbern an abgelegenen Orten nach menschlichen Überresten.