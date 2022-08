Von: Björn Jahner | 07.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Am kommenden Sonntag (14. August 2022), dem Geburtstag der Königinmutter Sirikit und thailändischen Muttertag, können Mütter und ihre Kinder kostenlos den Skytrain (BTS) nutzen.

Skytrain-Betreiber BTSC bestätigte in einer Erklärung, dass die in den sozialen Medien kursierenden Nachrichten über kostenlose Fahrten am Nationalen Muttertag echt und nicht gefälscht sind.

Der Betreiber fügte hinzu, dass Fahrgäste, die ihre Mütter am 12. August 2022 begleiten, auch das Schnellbussystem (Bus Rapid Transit, BRT) System und die Gold Line Monorail kostenlos nutzen können, die die BTS Silom Line mit dem Einkaufszentrum Iconsiam verbindet.

Die Freifahrten werden von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht angeboten, unter der Bedingung, dass Kinder und ihre Mütter an denselben Stationen ein- und aussteigen.

Die Freikarten sind an allen Fahrkartenschaltern der drei von BTSC betriebenen öffentlichen Verkehrsmitteln erhältlich.

Kinder bis zu einer Körpergröße von 90 Zentimetern fahren ebenfalls kostenlos.

Das Unternehmen wies in seiner Erklärung auch darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger, die vermuten, dass eine Information gefälscht sein könnte, dies unter der Telefonnummer 02-617.7300 bei BTSC überprüfen können.