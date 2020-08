Mütter essen am Muttertag im The Bikers Café gratis

Von: Björn Jahner | 11.08.20

SATTAHIP: Im The Bikers Café Thailand in Sattahip essen am Muttertag am Mittwoch, 12. August alle Mütter, die mit ihren Kindern das Lokal aufsuchen, gratis!

Das ideenreich gestaltete Themenrestaurant hat am Muttertag von 12.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Zur Auswahl stehen 40 Thai-Menüs zwischen 79 und 199 B. sowie 30 internationale Gerichte. Blick in die Speisekarte hier!

The Bikers Café Thailand wurde am 15. Mai 2019 eröffnet und ist nicht nur eine Hommage ans Motorradfahren, sondern das wohl aufregendste Themenrestaurant der Ostküste! Natürlich sind nicht nur Biker, sondern auch Personen ohne Motorrad und Familien herzlich willkommen. Zur Wahl stehen 60 Sitzplätze im klimatisierten Themenrestaurant und 50 im tropischen Skulpturengarten mit Überdachung an einem herrlich plätschernden Khlong.

Um keines der aktuellen Angebote zu verpassen, folgen Sie The Bikers Café Thailand auf Facebook.

The Bikers Café Thailand, 10 Moo 6, Soi Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, Chonburi 20180. Standort auf Google Maps. Weitere Infos hier!