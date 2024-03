Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.24

TRAT: Ein 70-jähriger Schrott- und Müllsammler erlebt dank sozialer Medien und der Großzügigkeit der Thais eine unvergessliche Reise. Loi Thapila reiste hunderte Kilometer, um zum ersten Mal das Meer zu sehen. Alleine lebend und durch die Sammlung wiederverwertbaren Mülls seinen Lebensunterhalt verdienend, eroberte seine Geschichte die Herzen vieler.

Loi Thapila, ein Bewohner des Dorfes Bu Puay im Distrikt Nam Yuen von Ubon Ratchantahni, machte sich am 3. März mit seinem Motorrad mit Seitenwagen auf den Weg, um Trat am Abend des 8. März zu erreichen und zum ersten Mal in seinem Leben das Meer zu sehen. Nachdem er viele Jahre von seiner Frau getrennt lebte und seine Kinder eigene Familien gründeten, verdiente er seinen Lebensunterhalt mit der Sammlung und dem Verkauf wiederverwertbaren Mülls. Seine Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien, nachdem ein Reporter in der Provinz Surin ihn bemerkte, wie er sich am 7. März in seinem Seitenwagen an einer Tankstelle ausruhte. Mit einem Schild, das besagte: „Dieser alte Mann sammelt Müll von Ubon Ratchathani nach Trat. Dieser alte Mann ist bereit, Ihre kleine Freundlichkeit anzunehmen“, berührte er die Herzen vieler.

Eine virale Reise voller Unterstützung



Die Industriekammer von Trat empfing ihn herzlich, nachdem er in der Stadt ankam und von seiner Reise berichtet wurde. Loi entschied sich für die lange Reise, um seinen Traum zu erfüllen, das Meer und seine Salzigkeit mit eigenen Augen zu sehen und zu schmecken. Nach seiner Ankunft in Trat wurde Loi von der Stiftung Sawang Boon Chuay Lua aufgenommen und zum Sonnenuntergang an den Strand von Ban Pak Klong Bang Dan gebracht. Ein örtlicher Restaurantbesitzer bereitete ihm ein großes Willkommensessen vor, und Loi konnte seine Tränen der Freude nicht zurückhalten, als er das Meer zum ersten Mal sah.

Am nächsten Morgen organisierte die Industriekammer von Trat eine Fährfahrt nach Koh Chang für ihn und sorgte während seines Aufenthalts für Unterkunft und Verpflegung. Im Fünf-Sterne-Hotel Marine Sand untergebracht, erlebte er unvergessliche Momente am Strand und im Meer. Loi dankte den Menschen in Trat und der Industriekammer für ihre warme Aufnahme und die unerwartete Erfüllung seines Traumes.