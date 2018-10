Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.18

Ein Leser präsentiert seine Gedanken zur Abfallkrise:

Ich wohne 20 Kilometer nördlich von Trat. Hier gibt es keine Müllabfuhr und ich muss unseren Hausmüll 12 Kilometer bis zur nächsten Hauptstraße bringen. Es gibt auch kaum Farangs hier, im Umkreis von 20 Kilometern kenne ich nur zwei. Interessant ist, dass hier kaum Müll an den Straßenrändern zu finden ist. Es ist meistens alles sehr aufgeräumt, auch in unserer Nachbarschaft. Natürlich kenne ich die Müllproblematik in Pattaya oder Hua Hin. Ich denke, das Problem besteht überall dort, wo viele Menschen leben und könnte an der Übersiedelung liegen.

Heinz Diezi, Trat