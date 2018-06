Von: Björn Jahner | 03.06.18

PATTAYA: Die Starkregenfälle der vergangenen Wochen und die dadurch einhergehenden Überschwemmungen in großen Teilen des Stadtgebietes, haben das Müllproblem in Pattaya unausweichlich zum Vorschein gebracht.

Seit mehreren Wochen wird heiß diskutiert, wer für das Ungemach verantwortlich ist. Während die Stadtverwaltung den schwarzen Peter Touristen und Einwohnern zuschiebt, die ihre Abfälle unachtsam auf der Straße entsorgen würden, wodurch die Kanalisation immer wieder auf ein Neues verstopft, argumentiert die Bevölkerung, dass die Stadtverantwortlichen Schuld an der Miesere sind. Sie werfen der City Hall Versagen beim Müllmanagement vor. Viel zu lange, so die Bürger, würde es dauern, bis die vor den Häusern und an den Straßenrändern deponierten Abfallsäcke von der Müllabfuhr eingesammelt werden, wodurch sich immer mehr Unrat ansammelt, der bei Unwettern davongeschwemmt wird. Anstatt auf Billiganbieter zu setzen, die nicht bereit sind, in mehr Fahrzeuge und Mitarbeiter zum Abtransportes des Abfalls zu investieren, wünscht sich die Bevölkerung ein professionelleres Konzept in der Restmüllbeseitigung.



Die Stadtverwaltung hat zwischenzeitlich eingelenkt und Zugeständnisse gemacht, dass bei der Konzessionsvergabe Fehler unterlaufen seien. Zudem sind laut City Hall alle Deponien der Touristenmetropole voll und noch keine Alternative in Sicht.