Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.20

Der Gouverneur von Bangkok warnt vor Überschwemmungsgefahr durch zunehmenden Müll in den Kanälen. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Müll in den Kanälen der Stadt nimmt zu und beginnt, die Abwassersysteme zu verstopfen. Das kann in vielen Gebieten zu Überschwemmungen führen.

Laut Gouverneur Asawin Kwanmuang sind allein für die Entfernung des Mülls aus den Kanälen im Bezirk Lat Phrao und an der Pradit Manutham Road fünf Lastwagen erforderlich. Das Gebiet ist einen Kilometer von einer Pumpstation an der Rama 9 Road entfernt, die Wasser aus dem Lat-Phrao-Kanal und dem Saen-Saeb-Kanal zum Fluss Chao Phraya ableitet. Wenn der Müll die Rohre und Tunnel verstopft, wird es zu Überflutungen kommen. Dieses Problem gibt es auch in anderen Distrikten, wie zum Beispiel in Chatuchak. Der Gouverneur hat die Einwohner gebeten, dieses Problem ernst zu nehmen und ihren Müll nicht in Kanälen zu entsorgen.