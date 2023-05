Von: Björn Jahner | 28.05.23

BANGKOK: Die Deutsch-Thailändische Handelskammer (GTCC) organisiert von Montag, 12. Juni bis Freitag, 16. Juni eine Geschäftsreise für deutsche Unternehmen nach Thailand mit dem Schwerpunkt auf Technologielösungen im Bereich Abfall und Recycling.

Während dieser Woche lädt die GTCC relevante Akteure aus dem privaten und öffentlichen Sektor zur deutsch-thailändischen Konferenz „Waste Management & Recycling“ am Dienstag, 13. Juni im Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel ein.

Diese Konferenz findet im Rahmen des vom BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) geförderten Markteintrittsprogramms für KMU statt.

Die Konferenz bietet Präsentationen von führenden deutschen Unternehmen:

Albert Hoffmann GmbH

Allweiler GmbH

ERK Eckrohrkessel GmbH

GRENOL GmbH

PEINER SMAG Hebetechnik GmbH

TIETJEN Verfahrenstechnik GmbH

Zeppelin Systems GmbH

Um mehr Wissen und Verständnis über „Waste & Recycling made in Germany“ sowie wertvolle Einblicke von thailändischen Experten in diesem Sektor zu erhalten, sind Interessierte herzlich eingeladen, an der Konferenz teilzunehmen.

Folgende Themen werden behandelt (aber nicht beschränkt auf):

Produktion und Verkauf von Schreddergussteilen und Schredderkomponenten für Recyclinganlagen

Pumpen und Pumpenaggregate

Technologieanbieter und Kesselbau im Bereich der erneuerbaren Brennstoffe

Hydrothermale Karbonisierung (HTC-Technologie)

Materialumschlaggreifer insbesondere im WTE-Bereich

Aufschlussanlagen für ein breites Spektrum organischer Rohstoffe

Umschlag von hochwertigen Schüttgütern

Für die Teilnahme wird eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 9. Juni per E-Mail. Kontakt, Tel.: 02-055.0600. Infos und Registrierung bei der GTCC.