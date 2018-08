Muay Thai: Spätfolgen bei Kindern nicht ausgeschlossen

Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.18

Kinder sind beim Muay-Thai-Boxen Verletzungen ausgesetzt, insbesondere im Gehirn. Foto: The Nation

BANGKOK: Muay-Thai-Boxen kann bei Kindern und Jugendlichen irreversible gesundheitliche Schäden hinterlassen.

Laut Chatsuda Chandeeying, der Vorsitzenden eines Ausschusses der nationalen Menschenrechtskommission, nehmen Kinder und Jugendliche landesweit an Muay-Thai-Wettkämpfen teil. Da sie für den Boxkampf bezahlt würden, verstoße das gegen die Rechte und den Schutz des Kindes. Deshalb müsse der Boxing Act von 1999 in Einklang gebracht werden mit dem Child Protection Act von 2003. Sie zitierte aus einer Studie, dass 200.000 bis 300.000 Kinder - einige erst vier Jahre alt - an diesen Boxwettbewerben landesweit teilnehmen und Verletzungen ausgesetzt sind, insbesondere im Gehirn.

Die Studie behauptet, dass innere Hirnverletzungen, die normalerweise durch direkte Schläge auf den Kopf verursacht werden, normalerweise schwer zu erkennen sind, aber langfristig Auswirkungen haben können und sogar später im Leben zu neurologischen Störungen wie Alzheimer oder Parkinson führen können. Eine weitere Studie zeigt Gehirnschäden und Gedächtnisverlust sowie ein hohes Risiko für neurologische Störungen bei jungen Kämpfern im Vergleich zu ihren nichtkämpfenden Altersgenossen auf. Festgestellt wurde auch, dass die IQ-Werte der jungen Kämpfer um 10 Punkte niedriger waren. Zum Beispiel erreichen Jugendliche, die nicht boxen, zwischen 90 und 110 Punkte, während Kämpfer mit mehr als fünf Jahren im Boxring kaum 84 Punkte erzielen. Solche Gehirnverletzungen würden die Ausbildung und das Wohlbefinden der jungen Kämpfer beeinträchtigen.

Gemäß dem Boxing Act müssen alle Muay-Thai-Boxer 15 Jahre alt sein. Dennoch, so Chatsuda, seien etwa 100.000 Boxer weit unter dieser Altersgrenze.