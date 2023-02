Von: Björn Jahner | 07.02.23

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Mehr als 600 Muay-Thai-Schüler nahmen am Montag in der Provinz Ayutthaya an einer großen Wai-Khru-Zeremonie zum Muay-Thai-Tag teil und erwiesen den alten Lehrern dieser Kampfkunst ihren Respekt.

Die Zeremonie wurde vom Kulturministerium in der Phra-Chao-Sua-Thronhalle im Wat Tuek in Ayutthaya ausgerichtet.

Phra Chao Sua, auch König Sanphet VIII. oder König Suriyenthrathibodi von Ayutthaya, der von 1703 bis 1709 regierte, gilt als der Vater des Muay Thai.

Foto: The Nation

Die große „Wai-Kru-Muay-Thai“-Zeremonie (zu Ehren aller Muay-Thai-Lehrer aus alten Zeiten) begann um 08.39 Uhr, wobei Kulturminister Itthiphol Kunplome den Vorsitz führte. An der Zeremonie nahmen auch Ayutthayas Gouverneur Niwat Rungsakhon und der Generaldirektor der Abteilung für Kulturförderung Kowit Phakamas teil.

Das Ritual zur Darbringung eines Opfers für König Sanphet VIII. wurde von Jarasdet Ulit, einem erfahrenen Muay Thai-Lehrer, abgehalten.

Foto: The Nation

Im Rahmen der Zeremonie führten 668 Muay-Thai-Schüler vor dem Bildnis des verstorbenen Königs einen rituellen Tanz auf, der normalerweise vor Kämpfen ausgeführt wird.

Im Rahmen der Zeremonie erhielt Kulturminister Itthiphol auch 668 Mongkhon-Stirnbänder, die er an die Muay-Thai-Lehrer der 668 Schüler weitergeben sollte. Die Lehrer setzten den Schülern die Stirnbänder auf und segneten sie, bevor sie den rituellen Tanz aufführten.

Eine Gruppe von Schülern aus einigen Schulen in Ayutthaya führte zu Ehren des alten Königs auch ein musikalisches Stück über Muay Thai auf.

Foto: The Nation

Einige Muay-Thai-Schüler zeigten den Zuschauern 15 Meisterstellungen der thailändischen Kampfkunst und 15 Unterstellungen.

Kulturminister Itthiphol erklärte, dass der 6. Februar der Tag sei, an dem König Sanphet VIII. den Thron bestiegen habe, und da er der Vater der Muay Thai-Kampfkunst gewesen sei, habe das Ministerium diesen Tag als Muay-Thai-Tag gefeiert.

Foto: The Nation

Er führte fort, dass das Opferritual abgehalten wurde, um dem Vater des Muay Thai seine Dankbarkeit auszudrücken. Der Minister betonte, dass Muay Thai Thailands Soft Power sei, die zur Popularität des Königreichs beigetragen habe, und die thailändische Regierung werde sich bemühen, es später als Kulturerbe bei der UNESCO registrieren zu lassen.

Anlässlich des Muay-Thai-Tages fand im Rajabhakti-Park in Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan am Montag ein Muay-Thai-Festival statt.

Das so genannte „Amazing Muay Thai Festival 2023“ wurde von dem prominenten Boxer Buakaw Banchamek angeführt, dem sich 5.000 Muay-Thai-Boxer anschlossen, die gleichzeitig einen rituellen Muay-Thai-Tanz aufführten.