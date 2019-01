Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Muay-Thai-Boxer, der für seine Kämpfe im Rajadamnern-Stadion bekannt ist, soll im Dezember den Ausgang eines Kampfes manipuliert haben, als er von einem wenig bekannten Kämpfer nach Punkten geschlagen wurde.

Thatchanon Kachasuwan, Eigentümer des Camps Sing Mawin, für den der 20-Jährige in den Ring stieg, beschuldigte bei der Polizei den als „Roi Choeng Sing Mawin“ bekannten Boxer, am 20. Dezember nicht gekämpft zu haben. Er habe seinen Gegner während der vierten und fünften Runde nicht angegriffen. Laut Thatchanon geht aus dem Filmmaterial des Kampfes eindeutig hervor, dass er zu Beginn der vierten Runde aufgehört habe zu kämpfen. Oberst Thirachai Chamnarnthong von der städtischen Polizei sagte, der Boxer sei wegen Kampfmanipulation festgenommen worden. Er soll 30.000 Baht bekommen haben. Die Polizei will einen weiteren Muay-Thai-Boxer verhaften, der „Roi Choeng Sing Mawin“ für die Niederlage bezahlt haben soll.