Von: Björn Jahner | 04.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat kürzlich eine Absichtserklärung mit dem World Boxing Council Muay Thai (WBC) unterzeichnet, um mit der thailändischen Nationalsportart – Muay Thai – den Tourismus in Thailand anzukurbeln.

„Sportfans sollen Thailand angezogen und die Muay-Thai-Standards auf internationales Niveau gebracht werden, damit die internationale Fangemeinde weiter wächst“, erläuterte TAT-Gouverneur Yuttasak Supasorn am Sonntag das Ziel der Absichtserklärung.

„Die Werbekampagne wird sich an eine neue Generation von Sportbegeisterten richten und sich darauf konzentrieren, ein positives Bild der thailändischen Kultur, Traditionen und Werte zu vermitteln.“

Soft-Power – 6 Fs

Khun Yuttasak fügte hinzu, dass die TAT die Politik der Regierung verfolgt, die „Soft-Power“ des Landes zu nutzen, um den Tourismus unter der Strategie der 6 Fs und 4 Ms zu fördern. Die 6 Fs sind: „food“ (Essen), „film“ (Film), „fashion“ (Mode), „festival“ (Festival), „fight“ (Kampf), „friendships“ (Freundschaften), während die 4 Ms „music“ (Musik), „museum“ (Museum), „master“ (Meister) und „meta“ (Metaverse) sind.

WBC Muay Thai-Präsident Kovid Bhakdibhumi, bestätigte, dass die TAT und der WBC Muay Thai im Rahmen der Absichtserklärung eine fünfjährige Kampagne mit dem Namen „Amazing Muay Thai“ durchführen werden, um große Boxveranstaltungen im ganzen Land für inländische und internationale Besucher auszurichten.

Wettkämpfe mit berühmten Kämpfern

Beim ersten Wettkampf im Rahmen der Kampagne „Amazing Muay Thai“, der demnächst in Bangkok stattfindet, werden die WBC Muaythai Diamond Champions Petchmorakot Petchyindee und Mehdi Zatout, die amtierenden WBC Muay Thai-Weltmeister Nabil Venum und Sajjad Venum sowie die Jungstars Kwankao und Petchaektho Boomdeksian teilnehmen.

„Darüber hinaus werden wir kulturelle Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Sport fördern, wie z. B. die Wai-Khru-Zeremonie, die jedes Jahr am 17. März in der Provinz Ayutthaya stattfindet. Mit der Veranstaltung werden Kulturtouristen angezogen, die sich für Muay Thai interessieren. Denjenigen, die Muay Thai noch nicht kennen, stellen wir Thailands Nationalsports vor“, so Khun Kovid.

Muay Thai fördern und vorstellen

Er fügte hinzu, dass Muay Thai auf ausländischen Märkten wie den Vereinigten Staaten und Europa immer beliebter wird, was sich an der zunehmenden Zahl ausländischer Zuschauer bei Live-Übertragungen und dem steigenden Absatz von Muay Thai-bezogenen Produkten ablesen lässt.

„Für die Zukunft planen wir die Durchführung von mehr Wettkämpfen auf regionaler und internationaler Ebene sowie die Vermittlung von Wissen und Training für Ausländer, die den authentischen thailändischen Boxstil erlernen möchten.