PHANG-NGA: Der aus fünf Inseln bestehende Nationalpark Mu Ko Surin in der Andamanensee in der Süd-Provinz Phang-nga wurde am Sonntag für zwei Tage wegen stürmischer See für Touristen geschlossen.

Bootsführer wurden mehr als vier Meter hohen Wellen während Gewitterschauer gewarnt.

„Um die Sicherheit der Touristen zu gewährleisten und Schäden an Menschen und Eigentum zu vermeiden, wird der Mu-Ko-Surin-Nationalpark am 18. und 19. Dezember vorübergehend geschlossen“, hieß es in der Mitteilung der Nationalparkleitung.

Der Nationalpark umfasst fünf Inseln – Surin Nuea, Surin Tai, Kai, Klang und Ri – nahe der Grenze zu Myanmar. Der Park ist jedes Jahr während der Regenzeit vom 1. Mai bis 31. Oktober geschlossen, um die Sicherheit der Touristen zu gewährleisten.