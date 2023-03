Von: Björn Jahner | 30.03.23

HUA HIN: Die MS Europa, ein in Malta registriertes Luxus-Kreuzfahrtschiff mit 600 Passagieren an Bord, hat vor kurzem um die Erlaubnis gebeten, in der Nähe von Hua Hin für einen Landgang anlegen zu dürfen.

Der Antrag hat Diskussionen zwischen den Beamten der Stadtverwaltung und der Provinzverwaltung Hua Hin ausgelöst, die daran arbeiten, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anlandung sicher und reibungslos zu gestalten.

Bei einem Treffen in der Stadtverwaltung von Hua Hin am Mittwoch (29. Mrz. 2023) erörterten die Beamten den vorgeschlagenen Plan für die Ankunft der MS Europa. Die Diskussionen konzentrierten sich auf eine Reihe wichtiger Fragen, darunter die Bereitstellung von Einwanderungsdiensten, die Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten und die Förderung des Bootstourismus in Übereinstimmung mit der Regierungspolitik.

Einer der Punkte, die während des Treffens angesprochen wurden, war die Notwendigkeit, die Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten zu verhindern, die erhebliche Auswirkungen auf die örtliche Bevölkerung haben könnten.

Neben den Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen wollen die Beamten auch sicherstellen, dass sich die Touristen sicher und willkommen fühlen, wenn sie das Schiff verlassen, und dass die erforderlichen Einwanderungsverfahren durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Touristen eine legale Aufenthaltsgenehmigung für Thailand haben.

Die Ankunft der MS Europa könnte erhebliche Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft haben und den Bootstourismus in der Region ankurbeln. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die örtlichen Behörden, die das Gebiet als beliebtes Touristenziel fördern wollen.

Aufgrund der geringen Wassertiefe vor der Küste von Hua Hin wird erwartet, dass die MS Europa mit ihren vier Booten, die Passagiere nach Hua Hin bringen, vor der Küste andocken wird.

Wann genau die MS Europa in der Nähe von Hua Hin anlegen will, wurde nicht bekannt gegeben. Beamte teilten nur mit, dass der Antrag an den Gouverneur der Provinz zur weiteren Prüfung weitergeleitet worden sei.

Die MS Europa des börsennotierten Transport- und Logistikunternehmens Hapag-Lloyd gilt als ein Luxusschiff der Spitzenklasse. Diese Auszeichnung hat sich in den vergangenen elf Jahren immer wieder bestätigt, denn die MS Europa ist das einzige Kreuzfahrtschiff weltweit, das im Berlitz Cruise Guide 2011 mit 5 Sternen plus bewertet wurde.