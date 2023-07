Von: Björn Jahner | 11.07.23

BANGKOK: Die MRT Pink Line soll bis zum Jahresende fertig sein, erklärte der scheidende Premierminister Prayut Chan-o-cha, nachdem er am Montag (10. Juli 2023) eine Fahrt von Min Buri nach Lat Pla Khao unternommen hatte.

Prayut rechnete damit, dass alle 30 Stationen der 34,5 Kilometer langen Einschienenbahn bis zum Jahresende eröffnet werden sollten. Der im Dezember 2017 begonnene Bau ist zu 97 Prozent abgeschlossen.

Er erinnerte die Bevölkerung daran, dass der Bau eines Eisenbahnsystems aufgrund der vielen Verfahren viel Zeit in Anspruch nimmt, und dankte den Menschen für ihre Unterstützung bei der Enteignung von Grundstücken.

„Wenn die Menschen sagen, was sie wollen und kooperieren, kann alles in Erfüllung gehen“, sagte er und fügte hinzu, dass das gesamte Verfahren fair und gesetzeskonform sei.

Foto: The Nation

Sowohl die Pink Line als auch die Yellow Line nutzen die gleiche Einschienenbahntechnologie, erklärte er und fügte hinzu, dass jeder darauf vertrauen sollte.

Der Premierminister wies auch darauf hin, dass die Pink Line mit vielen Attraktionen verbunden ist und es genügend Parkplätze für 2.000 bis 3.000 Autos gibt.

Die MRT Pink Line hat 53,49 Milliarden Baht gekostet und kann bis zu 28.000 Pendler pro Stunde aufnehmen. Jeder Zug besteht aus sieben Personenwagen.

Sie verbindet die MRT Purple Line am Bahnhof Nonthaburi Civic Centre, die Dark Red Line der State Railway of Thailand am Bahnhof Laksi, die BTS Light Green Line am Bahnhof Wat Phra Sri Mahathat und die MRT Orange Line am Bahnhof Min Buri.