Von: Björn Jahner | 23.10.23

BANGKOK: Seit der Einführung des Pauschaltarifs von 20 Baht für die beiden MRT-Linien Red Line und Purple Line am 20. Oktober 2023 ist die Zahl der Fahrgäste auf der Red Line sprunghaft angestiegen, wie der Generaldirektor des Department of Rail Transport, Pichet Kunathammarak, mitteilte.

Die Zahl der Fahrgäste pro Fahrt ist um 5.273 auf 31.457 gestiegen, das sind 20 Prozent mehr als am 6. Oktober 2023, als es 26.184 Fahrgäste pro Fahrt waren.

Die Purple Line verzeichnete einen Anstieg von 5.056 Fahrgästen pro Fahrt, was einem Zuwachs von 5,3 Prozent im Vergleich zum 6. Oktober 2023 entspricht.

Auch die Blue Line schneidet mit 519.919 Fahrgästen pro Fahrt besser ab, was einem Anstieg von 34.390 Fahrgästen oder 7,08 Prozent gegenüber dem 6. Oktober 2023 entspricht, was auf an den Anschluss an die Purple Line an der MRT-Station Tao Poon zurückzuführen ist.

Das Department of Rail Transport wird die Fahrgastzahlen auf dem MRT-Schienensystem einen Monat lang nach Einführung des Pauschaltarifs von 20 Baht täglich und danach alle drei Monate überwachen sowie evaluieren.