Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.19

RAYONG: Der europäische Flugzeughersteller Airbus plant in Kooperation mit der Thai Airways International (THAI) am Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong einen regionalen Knotenpunkt für die Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen (MRO).



Laut Airbus, das vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal in Thailand ein Büro eröffnete, wird der MRO-Sektor in den kommenden Jahren ein enormes Potenzial für das Luftfahrtgeschäft des Landes haben. Airbus und THAI haben im vergangenen Juni ein Joint Venture für MRO-Anlagen am Flughafen U-Tapao beschlossen. Die MRO in U-Tapao ist Teil der Strategie des Eastern Economic Corridor (EEC) der Militärregierung und wird von der Wirtschaft stark unterstützt.

„Wir freuen uns auf die Zukunft, da Thailand gute Aussichten und ein Potenzial für die Entwicklung der Luftfahrtindustrie hat, angesichts seiner starken Lieferkette, die auf der Automobil- und Elektronikindustrie basiert", sagte Sihasak Phuangketkeow, ein ehemaliger thailändischer Botschafter in Frankreich in einem Interview mit der „Nation“. Sihasak hat letztes Jahr zum Abschluss des MRO-Deals beigetragen und ist jetzt Berater des EEC-Projekts.



Die MRO wird ein wichtiges Element der Luftfahrtindustrie in ASEAN sein, da viele Fluggesellschaften ihre Flotten in den letzten Jahren mit neuen Flugzeugen verstärkt haben und diese Flugzeuge jetzt gewartet werden müssen, weiß Cedric Post, stellvertretender Direktor des französischen Luft- und Raumfahrtverbandes (European Aerospace Industry Association). Die schnell wachsenden Billigflieger wie AirAsia und Vietjet werden weitere Flugzeuge kaufen, die in den nächsten Jahren gewartet und überholt werden müssen, fügte Post hinzu. Die in Betrieb befindlichen Flotten in der asiatisch-pazifischen Region werden laut Airbus in den nächsten 20 Jahren von 6.900 auf über 20.000 Flugzeuge anwachsen.