Von: Björn Jahner | 08.05.23

Move Forward-Parteichef Pita Limjaroenrat auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Move Forward ist der Favorit unter allen Parteien, die bei den Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 antreten, und zwar in beiden Wahlmodi, wobei die schnell steigende Popularität von Move Forward-Parteichef Pita Limjaroenrat alle seine Konkurrenten um das Amt des Ministerpräsidenten übertrifft, so die jüngste „Thai Rath“-Umfrage.

Laut der Umfrage, die zwischen dem 25. April und dem 1. Mai 2023 von der auflagenstärksten Zeitung des Landes mit insgesamt 13.546 Befragten durchgeführt wurde, sind die Move Forward-Kandidaten die Favoriten unter allen parteipolitischen Bewerbern um das Amt des Parlamentsabgeordneten, sowohl in den Wahlkreisen als auch auf den Parteilisten, in der letzten Runde des Wahlkampfes für das landesweite Rennen ums Parlament.

Außerdem wurde der Move Forward-Anführer als Favorit unter allen parteiischen Kandidaten für das Amt des Premierministers in der letzten Runde des Wahlkampfes ermittelt.

Die „Thai Rath“-Umfrage ergab, dass 36 Prozent der Befragten die Move Forward-Kandidaten, die in den Wahlkreisen antreten, am meisten bevorzugen, gefolgt von 29 Prozent, die sich für die Pheu Thai-Kandidaten entschieden, und 12 Prozent, die die Ruam Thai Sang Chart-Kandidaten als ihre Favoriten nannten.

Gemäß der jüngsten Umfrage bevorzugten 39 Prozent der Befragten Move Forward-Kandidaten, im Vergleich zu 28 Prozent, die Pheu Thai-Kandidaten bevorzugten und 13 Prozent, die sich für Ruam Thai Sang Chart-Kandidaten aussprachen.

Unterdessen bevorzugten 38 Prozent der Befragten Pita als Regierungschef nach den Wahlen, verglichen mit 18 Prozent, die sich für den Pheu Thai Kandidaten Paetongtarn Shinawatra entschieden, 15 Prozent für den geschäftsführenden Premierminister Prayut Chan-o-cha von der Partei Ruam Thai Sang Chart, 10 Prozent für den Pheu Thai-Kandidaten Settha Taweesin und 1 Prozent für den Palang Pracharath-Anführer Prawit Wongsuwan, so die Umfrage.