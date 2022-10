Mountain B: Zahl der Toten steigt auf 25

SATTAHIP: Die Zahl der Todesopfer bei dem verheerenden Brand in dem Nachtclub Mountain B in Sattahip Anfang August ist auf 25 gestiegen, nachdem am Sonntag (16. Oktober 2022) eine 26-jährige Frau ihren schweren Brandverletzungen erlag.

Parichart K. wurde im Chulalongkorn Hospital in Bangkok für tot erklärt, nachdem sie 72 Tage lang wegen schwerer Verbrennungen behandelt worden war, die sie bei dem Inferno am 5. August 2022 erlitten hatte.

Khun Parichart hatte das Amüsierlokal in der Nacht des Brandes mit Freunden besucht. Nachdem das Feuer ausgebrochen war, gelang es ihr, durch die Vordertür zu entkommen, nachdem alle anderen Ausgänge verschlossen waren. Dabei erlitt sie Verbrennungen an etwa 85 Prozent ihrer Haut.

Sie wurde ins Queen Sirikit Naval Hospital gebracht, wo sie eine Nacht verbrachte, bevor sie ins Chulalongkorn Hospital verlegt wurde.

Während der Behandlung infizierte sich ihr Blut, und sie erlitt Lungen- und Nierenversagen und wurde an die Dialyse angeschlossen.

Die Ärzte beendeten die Behandlung schließlich am Samstag, nachdem ihr Körper nicht auf die Medikamente ansprach, und sie wurde am Sonntagmorgen für tot erklärt.

Ihre Familie wird die Beerdigung im Wat Nong Wa in Rayong abhalten.

Bei dem Brand im Nachtclub Mountain B kamen dreizehn Menschen ums Leben, 12 weitere sind inzwischen ihren Verletzungen erlegen. Die schreckliche Tragödie erinnerte an das Flammeninferno im Santika Pub in Bangkok im Jahr 2009, bei dem während einer Neujahrsparty 67 Menschen starben und 32 schwer verletzt wurden.

Bei der Untersuchung des Brandes im Mountain B wurde festgestellt, dass alle Notausgänge verschlossen waren, so dass den Gästen nur ein Fluchtweg durch die Eingangstür blieb.

Der Nachtclub hatte außerdem das Dach mit Gummireifen schalldicht abgedeckt, die Feuer fingen und auf die Kneipe und die Partygäste zu tropfen begannen.

Arbeiter rissen das ausgebrannte Lokal am Samstag ab, indem sie die restlichen Trümmer mit Lastwagen abtransportierten.

Angehörige der Opfer haben beim Gericht in Pattaya eine Klage auf Entschädigung eingereicht.