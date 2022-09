Von: Björn Jahner | 03.09.22

Foto: The Nation

SATTAHIP: Ein 27-jähriger Marineoffizier erlag am Freitag seinen Verbrennungen dritten Grades und ist damit die 23. Person, die bei dem Brand im Mountain B Pub im Bezirk Sattahip in Chonburi ums Leben kam.

Unterleutnant Panupong W. erlag seinen Verletzungen, nachdem er 28 Tage lang wegen Verbrennungen dritten Grades an 60 Prozent seines Körpers im Krankenhaus behandelt worden war. Er war zunächst in das Queen Sirikit Naval Hospital im Bezirk Sattahip gebracht worden, bevor er in das Krankenhaus von Rayong verlegt wurde.

Khun Panupong war bei der Flottille 2, Fregattengeschwader 1 der Königlich Thailändischen Flotte stationiert, nachdem er 2013 die Vorbereitungsschule der Akademien der Streitkräfte absolviert hatte.

Seine Familie hat sich nicht zu den Beerdigungsmodalitäten geäußert.

Mehrere Opfer befinden sich immer noch in einem schweren Zustand, viele von ihnen werden beatmet. Der Nachtclub war am 5. August gegen 1 Uhr nachts in Brand geraten, wobei 13 Menschen auf der Stelle starben und zahlreiche weitere verletzt wurden.

Die Kneipe war ohne ordnungsgemäße Genehmigung in Betrieb und hatte illegale Umbauten erfahren. Der Besitzer des Lokals, Somyos P., 55, wurde wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung sowie wegen des Betriebs eines Unterhaltungslokals ohne Genehmigung angeklagt.