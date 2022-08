Von: Björn Jahner | 30.08.22

SATTAHIP: Eine Frau, die beim Brand Mountain B Pub in Sattahip schwere Verbrennungen erlitt, erlag am Sonntag (28. August 2022) ihren Verletzungen im Chonburi Hospital. Sie ist das 22 Todesopfer des verheerenden Nachtclubbrandes vom 5. August 2022.

Ihr Tod wurde von Ronnarong Kaewphet, einem Anwalt einiger Opfer, auf Facebook bekanntgegeben. Am Samstag zuvor verstarb ein Ingenieur, der Verbrennungen an 95 Prozent seines Körpers erlitt, im Lerd Sin Hospital in Bangkok. Er was das 21. Todesopfer des Brandes.

Der tragische Nachtclubbrand ereignete sich am 5. August 2022 in den frühen Morgenstunden im Mountain B Pub in Sattahip in der Provinz Chonburi. Dreizehn Menschen starben vor Ort im Flammeninferno, als sie im komplett in Flammen stehenden Veranstaltungsort eingeschlossen waren.

Nach dem Brand fanden die Ermittler fest, dass die Lokalität ohne ordnungsgemäße Genehmigung als Nachtclub betrieben wurde. Es stellte sich auch heraus, dass das Gebäude umfangreichen Umbauten unterzogen wurde, bei denen leicht brennbare Materialien verwendet wurden, und dass der Notausgang zum Zeitpunkt des Brandes versperrt war.

Somyos Panprasong, 55, der Besitzer des Pubs, wurde wegen Leichtsinns, der Todesfälle und Verletzungen verursachte, und des Öffnens und Betreibens eines Nachtclubs ohne Genehmigung angeklagt.