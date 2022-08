Von: Björn Jahner | 21.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein 50-jähriger Geschäftsmann erlag am Freitag einer Septikämie, während er wegen Verbrennungen dritten Grades behandelt wurde, die er sich bei dem Brand im Nachtclub Mountain B in Sattahip in der Provinz Chonburi zugezogen hatte. Er ist das 20. Todesopfer des Brandes.

Der Nachtclub im Bezirk Sattahip fing am 5. August 2022 gegen 01.00 Uhr nachts Feuer, wobei 13 Menschen auf der Stelle starben und zahlreiche weitere verletzt wurden. Seitdem sind sieben Opfer ihren Verletzungen erlegen.

Der Verstorbene, Paphon B., wurde noch in der Brandnacht in das Krankenhaus von Sattahip eingeliefert, dann aber ins Krankenhaus von Chonburi verlegt, als sich sein Zustand verschlechterte. Er erlag seinen Verletzungen 14 Tage später.

Die Ärzte erklärten als Todesursache eine Septikämie (bakterielle Infektion des Blutes), die sich nach einer Bluttransfusion entwickelte.

Khun Paphons Bruder Thanarat sagte gegenüber der Presse, der Nachtclubbesitzer habe der Familie eine Entschädigung von 30.000 Baht gezahlt.

Die Trauerfeierlichkeiten für Khun Paphon werden im Wat Rangsee Sunthorn in Chonburi stattfinden.