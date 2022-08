PATTAYA: Das Provinzgericht Pattaya hat am Montag die vorläufige Freilassung des Besitzers des Pubs Mountain B gegen Kaution genehmigt, in dem am frühen Freitagmorgen ein Feuer 15 Menschenleben und 38 Verletzte gefordert hatte.

Pongsiri P. wurde gegen eine Kaution von 300.000 Baht freigelassen, die von seinem Anwalt Anucha Wongsrisat gestellt wurde. Der 27-jährige Pub-Besitzer muss ein elektronisches Überwachungsarmband tragen und darf keine Beweise in dem Fall verfälschen. Er muss sich in 24 Tagen wieder vor Gericht melden, und danach noch zweimal.

Die Polizei brachte ihn von der Polizeistation Phu Ta Luang im Bezirk Sattahip in der Provinz Chonburi, wo er seit Samstag festgehalten wurde, zum Gericht in Pattaya, wo sie beantragte, ihn für weitere 12 Tage festzuhalten, um weitere Ermittlungen zu ermöglichen. Die Polizei lehnte eine Kaution ab.

Das Gericht gab dem Antrag des Verteidigers auf vorläufige Freilassung seines Mandanten jedoch statt.

Khun Pongsri, der als „Sia B“ bekannt ist, wurde wegen fahrlässiger Tötung und des Betriebs eines Nachtlokals ohne Genehmigung angeklagt. Er hat beide Vorwürfe gestanden.

„Es tut mir sehr leid. Ich werde alles tun, um für Entschädigung zu sorgen. Ich werde alle entschädigen“, sagte er in einem Polizeiwagen, bevor er die Polizeistation Satthahip in Richtung Gericht verließ.

Bei dem Inferno im Mountain B Pub am Freitagmorgen wurden 15 Menschen getötet und 38 verletzt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 100 Gäste im Gebäude. Das Feuer brach in einem Dach über der Bühne aus, aber die Ursache ist noch nicht geklärt.

Ein Polizeisprecher sagte, dass die Kriminalpolizei das vom Feuer zerstörte Lokal am Montag erneut inspizierte und das beschädigte Dach und die verkohlte Gebäudestruktur untersuchte.