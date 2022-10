SATTAHIP: Die Angehörigen der Opfer des schrecklichen Brandes im Nachtclub Mountain B im Bezirk Sattahip in der Chonburi haben rechtliche Schritte gegen die zuständigen Staatsbeamten wegen Pflichtverletzung gefordert, nachdem die Zahl der Todesopfer des Feuers vom 5. August 2022 auf 25 gestiegen ist.

Der Anwalt Ronnarong Kaewphet führte am Dienstag Vertreter von 31 Familien der Opfer des Infernos zum Beschwerdezentrum des Central Investigation Bureau.

Sie reichten ein Schreiben an Generalmajor Charoonkiat Pankaew, den Befehlshaber der Anti-Korruptions-Abteilung (ACD), ein und forderten Maßnahmen gegen Staatsbeamte wegen Pflichtverletzung und damit zusammenhängender Vergehen.

Das Schreiben wurde von Polizei-Oberstleutnant Prasarn Fuekfon, stellvertretender Leiter der Ermittlungen in der Unterabteilung 1 der ACD, entgegengenommen.

Anwalt Ronnarong sagte gegenüber der Presse, dass der Mountain-B-Brand viele Menschenleben gefordert und viele andere schwer verletzt habe. Gegen den Pub-Besitzer wurden rechtliche Schritte wegen fahrlässiger Verursachung von Tod und Verletzungen sowie wegen Eröffnung und Betrieb eines Vergnügungslokals ohne die erforderlichen Genehmigungen eingeleitet. Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft bearbeitet.

Die Handlungen bestimmter staatlicher Beamter, die ebenfalls für die Tragödie verantwortlich sind, seien jedoch nicht untersucht worden, erklärte er. Die Staatsbeamten hätten es fahrlässig versäumt, das Gebäude und die Brandschutzeinrichtungen zu inspizieren, um sicherzustellen, dass es den gesetzlichen Vorschriften entspreche.

Das Inferno in dem Nachtclub habe die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken versetzt, so der Anwalt der Hinterbliebenen. Die Geschädigten wollten, dass die ACD gegen die nachlässigen Beamten vorgeht, damit sichergestellt wird, dass in der Gesellschaft die Gerechtigkeit siegt.

Die ACD-Ermittler informierten zwischenzeitlich die Presse, dass sie den Fall an ihren Kommandeur weiterleiten würden. Am Samstag (15. Oktober 2022) wurde Parichart Kwanyuenyong, 26, aus der Provinz Rayong im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok für tot erklärt, nachdem sie 72 Tage lang wegen schwerer Verbrennungen behandelt worden war, die sie bei dem Brand am 5. August erlitten hatte. Sie war das 25. Todesopfer.

Arbeiter rissen das durch das Feuer zerstörte Gebäude am Samstag ab.