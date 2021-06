Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.21

Motorway 7 nahe Map Ta Phut. Foto: The Nation

RAYONG: Verkehrsminister Saksayam Chidchob drängt auf den Ausbau des Motorway 7 (Bangkok-Chonburi-Map Ta Phut) bis zum Flughafen U-Tapao, um den erwarteten Anstieg der Passagierzahlen in der Zukunft zu bewältigen.

Für die 3,5 Kilometer lange Erweiterung der Autobahn erstellt das Department of Highways (DoH) eine Machbarkeitsstudie, die zusammen mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Laut dem DoH-Generaldirektor Sarawut Songsivilai wird seine Behörde einen Kredit in Höhe von 4,2 Milliarden Baht beantragen, für die Baukosten von 3,9 Milliarden Baht und 260 Millionen Baht für die Enteignung von Land.



Das Ausschreibungsverfahren und der Landerwerb sollen Mitte nächsten Jahres beginnen, die Eröffnung der erweiterten Strecke ist für 2025 geplant. Sollte der Kredit nicht bewilligt werden, will das DoH das Projekt im Fiskaljahr 2023 finanzieren.