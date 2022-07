Von: Björn Jahner | 28.07.22

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Die Motorway Nr. 6 in den Bezirken Sikhiu und Kham Thale Sor in Nakhon Ratchasima wurde am Donnerstag eröffnet, damit der Verkehrsfluss während des langen Wochenendes von Donnerstag bis Sonntag erleichtert wird.

Der heutige Donnerstag ist der Geburtstag Seiner Majestät des Königs, während der Freitag ein von der Regierung festgelegter Brückentag ist. Zusammen mit Samstag und Sonntag gibt es in dieser Woche insgesamt viertägiges Wochenende.

Der Direktor des Nakhon Ratchasima Highway 2 Distrikts, Chitpol Lao-an, sagte am Mittwoch gegenüber der Presse, dass die Eröffnung der Autobahn 6 darauf Autofahrern das Reisen im Nordosten des Landes erleichtert und Staus auf dem Highway 2 (Mittraphap Road) verhindert.

Er sagte, dass Autofahrer am Donnerstag und Freitag die stadtauswärts führende Route in der Nähe des Nakhonchai Burin Stray Dog Shelter im Bezirk Pak Chong benutzen können.

„Diejenigen, die nach Chaiyaphum und Buriram fahren, können die Autobahn an der Ausfahrt im Bezirk Sikhio verlassen“, so Khun Chitpol.

Verkehrsteilnehmer, die in den Nordosten fahren, können die Autobahn im Bezirk Kham Thale Sor verlassen. Die Zufahrtsstrecke der Autobahn wird am Samstag und Sonntag geöffnet sein.

Die Fahrzeuge können im Bezirk Kham Thale Sor auf die Autobahn auffahren und über den Übergang im Bezirk Sikhio zur Ausfahrt in der Nähe des Nakhonchai Burin Stray Dog Shelter im Bezirk Pak Chong fahren, informierte Khun Chitpol.

Der Bezirk Nakhon Ratchasima Highway 2 hat Verkehrsschilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer sicher leiten werden, fügte er hinzu.

Aus Sicherheitsgründen bat er die Autofahrer, nicht auf dem Seitenstreigfen zu parken, um Fotos zu schießen.