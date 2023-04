Von: Björn Jahner | 27.04.23

BANGKOK: Die Fahrzeugverkäufe gingen im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,1 Prozent zurück, dürften sich nach Aussage der Händler aber in diesem Monat aufgrund der vielen Bestellungen auf der 12-tägigen „Bangkok International Motor Show“, die am 2. April 2023 endete, erholen.

Die Fahrzeugverkäufe beliefen sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf insgesamt 217.073 Einheiten, sagte Supakorn Ratanawaraha, stellvertretender Geschäftsführer von Toyota Motor Thailand, und fügte hinzu, dass diese Zahl einen Rückgang von 6,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt.

Die Verkäufe fielen im März im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent auf 79.943 Fahrzeuge, aber die Händler führten dies darauf zurück, dass die Verbraucher ihre Kaufentscheidungen wegen der 44. internationalen Automobilausstellung in Bangkok, die am 22. März begann, hinauszögerten. Insgesamt wurden auf der Messe 42.871 Fahrzeuge bestellt. Diese höher als erwartete Zahl wird sich in den Verkaufszahlen für April und Mai niederschlagen, sagte Khun Supakorn.

Er führte fort, dass die Verkäufe von Personenkraftwagen im März im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf 29.835 Fahrzeuge stiegen, während die Verkäufe von Nutzfahrzeugen (einschließlich Pickups) um 12,8 Prozent auf 50.108 Einheiten und die Verkäufe von Ein-Tonner-Trucks um 22,2 Prozent auf 36.066 Einheiten fielen.

März-Verkäufe: Top-Marken nach Kategorie

Personenkraftwagen

Toyota: 9.953 Einheiten, 13,2Prozent mehr als im Vorjahr (Marktanteil 33,4 Prozent)

Honda: 7.053 Einheiten, minus 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Marktanteil 23,6 Prozent)

Mitsubishi: 1.789 Einheiten, plus 0,6 Prozent (Marktanteil 6,0 Prozent)

Nutzfahrzeuge (einschließlich Pickups)

Isuzu 37.328 Einheiten, minus 22,6 Prozent (Marktanteil 44,8 Prozent)

Toyota 32.554 Einheiten, minus 23,1 Prozent (Marktanteil 39,1 Prozent)

Ford 7.478 Einheiten, plus 19,6 Prozent (Marktanteil 9,0 Prozent)

Ein-Tonner-Trucks