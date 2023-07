Von: Björn Jahner | 20.07.23

PHUKET: Ein Motorradverleih in Patong ging am frühen Mittwochmorgen (19. Juli 2023) in Flammen auf, wobei alle 25 ausgestellten Motorräder vollständig zerstört wurden, so die Polizei.

Bei dem Brand, der um 02.40 Uhr in dem großen Motorradverleih im Bezirk Krathu, Unterbezirk Patong, ausbrach, wurde niemand verletzt.

Foto: The Nation

Feuerwehrleute eilten zum Brandort und konnten das Feuer innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle bringen, aber erst nachdem es die Motorräder völlig zerstört und auf einen benachbarten Nudelshop übergegriffen hatte.

Die Ermittler müssen die genaue Brandursache noch ermitteln, es wird jedoch vermutet, dass ein Kurzschluss die Ursache war.