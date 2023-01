MAE HONG SON: Ein ausländischer Tourist brach sich am Donnerstag bei einem Motorradunfall an einem Wasserfall im Backpacking-Hotspot Pai in der Provinz Mae Hong Son das Rückgrat.

Der belgisch-marokkanischer Doppelbürger wurde gerettet und ins Pai-Krankenhaus gebracht, nachdem er auf einem Pfad neben dem Mor-Paeng-Wasserfall im Bezirk Pai die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte.

Röntgenaufnahmen im Krankenhaus ergaben, dass seine Wirbelsäule gebrochen war, woraufhin die Sanitäter ihn in das besser ausgestattete Bangkok Hospital in Chiang Mai brachten – eine qualvolle 130 Kilometer lange Reise. Der Tourist und ein Freund hatten das Motorrad von einem örtlichen Geschäft gemietet, das einen Mietservice für Besichtigungen von Wasserfällen und anderen Sehenswürdigkeiten in Mae Hong Son anbietet.

Nach Angaben der Behörden war der steile Weg, auf dem sich der Unfall ereignete, durch die jüngsten Regenfälle rutschig und gefährlich geworden. Der Soziuspassagier überstand den Unfall ohne Verletzungen.