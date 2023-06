Motorradtaxifahrer vereitelt Überfall

PATTAYA: In Pattaya half ein mutiger Motorradtaxifahrer, (auf Thailändisch „Win“ genannt), am Dienstag (6. Juni 2023) bei der Festnahme eines 18-jährigen Golddiebs. Der junge Täter behauptete, dass die hohen Lebenshaltungskosten in der Stadt ihn zu der Tat getrieben hätten. Der Vorfall ereignete sich um 15.00 Uhr im Yaowarat Gold Shop an der South Pattaya.

Nach dem Vorfall gab die 25-jährige Angestellte des Goldladens, Chamaiporn K., bei der Polizei ihre Aussage ab. Sie berichtete, dass der Dieb, Thanakrit T., das Geschäft betrat und eine 5-Baht schwere Goldkette sehen wollte. Chamaiporn übergab ihm zwei Halsketten zur Auswahl, und in diesem Moment betraten ausländische Kunden den Laden. Der junge Thailänder nutzte die Gelegenheit, schnappte sich die beiden Goldketten und floh aus dem Geschäft.

Chamaiporn verfolgte den Dieb sofort und rief um Hilfe. Panuwit M., ein 36-jähriger „Win“-Fahrer, war zufällig in der Nähe und nahm sofort die Verfolgung auf, um den Täter zu fangen, bevor er die örtliche Polizei verständigte. Nach Angaben von Panuwit war er gerade in der Gegend von Süd-Pattaya unterwegs und bemerkte, wie Chamaiporn dem Verdächtigen hinterherlief und um Hilfe rief. Er fühlte sich gezwungen zu helfen, obwohl er nicht wusste, ob der Dieb bewaffnet war.

Was den 18-jährigen Verdächtigen betrifft, so gab Thanakrit gegenüber der Polizei an, dass er weder drogenabhängig noch ein Spieler sei. Sein einziges Motiv für die Tat war, den gestohlenen Schmuck zu verkaufen, um seine Lebensqualität zu verbessern und mit den hohen Lebenshaltungskosten in Pattaya fertig zu werden.

Nach dem dramatischen Vorfall nahm die Polizei von Pattaya Thanakrit für ein Gerichtsverfahren in Gewahrsam. Sie fanden auch heraus, dass er in der Nacht zuvor ein ähnliches Verbrechen begangen hatte.