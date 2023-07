Motorradtaxifahrer sticht auf Bolt-Fahrer ein

PATTAYA: In einem Territorialstreit mit einer Gruppe von regulären Motorradtaxifahrern, den sogenannten „Win“-Fahrern, wurden drei Bolt-Fahrer verletzt, einer davon schwer mit einer Stichwunde im Bauch, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message auf Facebook.

Am Dienstag (4. Juli 2023) wurde der Vorfall um 16.00 Uhr der Polizeistation Pattaya gemeldet. Polizeikräfte und Rettungsdienste der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden zu einer nicht näher benannten Wohnanlage in Naklua gerufen, wo sich der Vorfall ereignete. Sie kümmerten sich um die Verletzten.

An der Szene wurden drei Männer mit Verletzungen festgestellt. Der 24-jährige Burapchat S. erlitt eine Stichwunde im Unterleib, der 29-jährige Sakda B. hatte Verletzungen am rechten Fuß erlitten, und der 30-jährige Oran T. wurde am linken Arm von einem stumpfen Gegenstand getroffen und verletzt.

Alle Verletzten wurden ins Banglamung Hospital gebracht, wobei sich der Bolt-Fahrer mit der Stichwunde in kritischem Zustand befindet. Berichten zufolge waren alle drei Männer für die Ride-Hailing-App Bolt tätig.

Nach Angaben des 50-jährigen Motorradtaxifahrers und Augenzeugen Phong C. kam einer der Verletzten zur Wohnanlage, um einen Fahrgast abzuholen. Als er dies sah, forderte ihn einer der „Win“-Fahrer auf, „Manieren“ zu haben und einen Kunden an einem anderen Ort abzuholen. Der Taxifahrer behauptete, dass die Wohnanlage das Gebiet eines regulären Motorradtaxistands („Win“) sei. Später kehrte der Bolt-Fahrer mit einer Gruppe von Freunden zurück und begann die Win-Fahrer zu attackieren. Daraufhin zog einer der „Win“-Fahrer ein Messer zur Selbstverteidigung und stach auf den Bolt-Fahrer ein, wie Phong berichtete.

Der 33-jährige Bolt-Fahrer Naruethep B. sagte unterdessen aus, dass die „Win“-Fahrer ihn unhöflich angeschrien und ihm untersagt hätten, zu parken und Fahrgäste aufzunehmen. Dies führte zu einem kleinen Streit, bevor Naruethep den Bereich verließ, um einen Fahrgast abzusetzen. Später kehrte er mit einer Gruppe von Freunden zurück, um das Problem weiter zu besprechen. Naruethep argumentierte, dass es kein „legales Gebiet“ gäbe und Bolt-Fahrer das Recht hätten, Kunden überall in Pattaya aufzunehmen oder abzusetzen.

Daraufhin eskalierte die Situation und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die Gruppe um Naruethep war jedoch unbewaffnet, während die „Win“-Fahrer ein Messer einsetzten und dabei seinen jüngeren Bruder verletzten.

Nach dem Vorfall verließen die Fahrer von Win-Taxis nicht den Ort und behaupteten stattdessen, dass die Fahrer von Bolt-Taxis die eigentlichen Angreifer waren und aus Selbstverteidigung gehandelt hätten. Die Polizei untersucht derzeit Videoaufnahmen sowie Zeugenaussagen, um den Täter, der mit einem Messer zugestochen hat, zu identifizieren.

Dieses Ereignis wirft erneut ein Schlaglicht auf die wachsenden Spannungen und Konflikte zwischen den Fahrern von Bolt- und Win-Taxis in Pattaya. Bereits Anfang Juni sollen Bolt-Fahrer eine Gruppe von Win-Fahrern wegen Kunden- und Territorialstreitigkeiten angegriffen haben, wodurch zwei Personen verletzt wurden.

Die örtlichen Behörden in Pattaya haben zahlreiche Beschwerden über diese zunehmenden Probleme erhalten und arbeiten aktiv an einer Lösung.