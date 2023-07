Von: Björn Jahner | 01.07.23

PATTAYA: In einer bemerkenswerten Geste der Ehrlichkeit hat ein Motorradtaxifahrer in Pattaya am Dienstag (27. Juni 2023) eine verlorene Brieftasche mit fast 100.000 Baht in bar an ihren ausländischen Besitzer zurückgegeben.

Der Fahrer, Chamnan S., 62, berichtete den lokalen Medien, dass er die verlorene Brieftasche an seinem Motorradtaxi-Stand in der Soi Buakhao 13 in der Central Road gefunden habe.

Nachdem er einen Passagier abgeliefert hatte, entdeckte er die Brieftasche auf dem Boden. In ihr befanden sich wichtige Dokumente ausländischer Staatsangehöriger sowie US-Dollars im Gegenwert von fast 100.000 thailändischen Baht.

Anstatt das Geld für sich zu behalten, entschied er sich dafür, nach dem rechtmäßigen Besitzer zu suchen. Er wartete etwa 10 Minuten am Fundort, aber niemand meldete sich. Daraufhin brachte er die verlorene Brieftasche zur Polizeistation von Pattaya.

Kurz nachdem er Fund-Meldung machte, erschien ein nicht identifizierter ausländischer Mann auf dem Revier und gab an, seine Brieftasche verloren zu haben. Die Dokumente in der Brieftasche stimmten mit der Identität des Mannes überein, so dass die Polizei ihm die Brieftasche aushändigte.

Der ausländische Besitzer bat darum, seinen Namen nicht zu nennen, bedankte sich jedoch bei Khun Chamnan für seine Ehrlichkeit und die Rückgabe der Brieftasche. Der Motorradtaxifahrer erklärte gegenüber der Presse, dass das Geld ihn nicht reich machen würde und er sich einfach für Ehrlichkeit entschieden habe. Er betonte, dass er immer noch über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfüge, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Eine außergewöhnliche Handlung der Ehrlichkeit von Khun Chamnan, die zeigt, dass Ehrlichkeit und Anstand noch immer fest in den Herzen mancher Menschen verankert sind.