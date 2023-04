Motorradtaxifahrer bedroht Touristen mit Messer

PATTAYA: Die Polizei von Pattaya hat am Donnerstag (13. April 2023) einen thailändischen Motorradtaxifahrer verhaftet, der ausländische Fahrgäste wegen einer Meinungsverschiedenheit über den Fahrpreis mit einem Messer bedroht haben soll.

Am frühen Donnerstagabend wurden Polizeibeamte auf einen Mann aufmerksam gemacht, der auf der Pattaya Second Road in der Nähe der Soi 6/1 offenbar mit einem Messer auf ausländische Touristen losging.

Der Mann im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren trug eine auffällige orangefarbene Motorradtaxi-Uniform. Er wurde von Passanten dabei beobachtet, wie er auf unverschämte Weise versuchte, zwei nicht identifizierte ausländische Männer mit einem Messer anzugreifen. Laut der Aufnahme versuchten zahlreiche thailändische und ausländische Personen, ihn aufzuhalten.

Nach Eingang einer Anzeige führte die Polizei von Pattaya eine intensive Untersuchung durch und nahm den Verdächtigen rasch fest. Der Beschuldigte ist ein Motorradtaxifahrer, der in der Nähe des Pattaya Night Bazaar tätig ist. Er behauptete gegenüber der Polizei, die Fahrgäste hätten versucht, seinen Fahrpreis auf 40 Baht pro Person zu halbieren, obwohl sie sich ursprünglich auf einen Preis von 80 Baht pro Person geeinigt hatten.

Der Verdächtige sagte, er habe die beiden Ausländer vom Einkaufszentrum Central Pattaya abgeholt, um sie zur Soi 6 zu bringen.

Die Polizei befragte dann einen Augenzeugen. Er sagte, dass ein Kampf zwischen dem Verdächtigen und den Ausländern ausbrach, während er Songkran in der Nähe der Straße genoss. Der Verdächtige verfolgte die Ausländer und versuchte, sie zu erstechen. Glücklicherweise kamen viele Menschen den Ausländern zu Hilfe und halfen, den Kampf zu beenden. Der Verdächtige rannte dann weg und wurde später festgenommen.

Die Beamten leiten rechtliche Schritte gegen den Verdächtigen ein und erklären, dass dies auch Auswirkungen auf seine Lizenz und seine Fähigkeit, als Motorradtaxifahrer zu arbeiten, haben wird.