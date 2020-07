Motorradtaxifahrer am helllichten Tag erschossen

PATTAYA: Hinter der Schule 8 nahe der Walking Street wurde am Dienstagmittag ein Motorradtaxifahrer erschossen.

Der 47-jährige Mann war am Hafen an der Bali Hai Plaza stationiert und hatte an der Soi 17 einen Fahrgast abgesetzt. Laut Oberstleutnant Tammanchit Sitthisart von der Stadtpolizei lag die Leiche auf dem Boden neben dem umgestürzten Motorrad. Sie wies am Auge eine Schusswunde auf. Der Fahrgast, eine 28 Jahre alte Frau, berichtete, sie sei von einem mehrtägigen Urlaub von der Koh Larn zurückgekehrt und habe sich von dem Taxifahrer zur Rückseite der Schule bringen lassen. Kaum hatte sie das Motorrad verlassen, hörte sie einen Schuss. Sie drehte sich um, sah aber nicht den Schützen. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus und ließ die Leiche in ein Krankenhaus bringen.