Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.19

BANGKOK: Ein bekannter Ingenieur fordert für die Straßen der Hauptstadt Motorradspuren, um die Zahl der Verkehrsunfälle mit Toten zu reduzieren.

Dr. Thanet Wirasiri vom Engineering Institute of Thailand betont, Thailand habe eines der unfallträchtigsten Straßennetze in Südostasien. In Bangkok seien etwa drei Viertel der Todesopfer Motorradfahrer, und in der Hauptstadt würden etwa drei Millionen Motorräder unterwegs sein. Der Ingenieur schlägt Motorradwege auf Hauptstraßen als Teil eines koordinierten Ansatzes für ein besseres Straßendesign vor. Mit solchen Spuren könnte die Zahl der Toten um 82 Prozent gesenkt werden.